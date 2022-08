Schwerer Raubüberfall auf Kehler Tankstelle: Täter festgenommen

Nach einem Raubüberfall in einer Tankstelle in Kehl ist der Täter noch auf der Flucht festgenommen worden. Bei dem Überfall ist niemand verletzt worden.

Zu einem schweren Raub ist es in den frühen Mittwochmorgenstunden in der Straßburger Straße an einer Tankstelle gekommen. Wie die Polizei informierte, betrat gegen 5.15 Uhr ein mit einer Maske sowie einer Kapuze vermummter 22-Jähriger die Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Mitarbeiter auf, die Kasse zu öffnen.

Nach Herausnahme des Bargelds forderte der Täter weiteres Geld, weshalb ihm ein verschlossenes Geldbehältnis übergeben wurde. Mutmaßlich mangels einer Möglichkeit, das Behältnis zu öffnen, ergriff er die Flucht. Beim Verlassen der Tankstelle konnte er durch die alarmierten Einsatzkräfte des Polizeireviers Kehl festgenommen werden.

Verletzt wurde durch den Überfall niemand. Gegen den Verdächtigen wurde durch die Staatsanwalt Offenburg ein Haftbefehl beim Amtsgericht Offenburg beantragt. Die Vorführung beim Haftrichter ist im Verlauf des Donnerstags geplant.