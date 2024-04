Ein Unbekannter hat in Kehl in der Zeit zwischen Mittwoch, 19.40 Uhr und Donnerstag, 7.50 Uhr einen grauen Mercedes, der ordnungsgemäß in der Hauptstraße vor einer Gaststätte in Fahrtrichtung Sundheim stand, durchgängig auf der linken Seite beschädigt. Die Polizei teilte mit, dass der Schaden sich vom hinteren linken Reifen über den linken Kotflügel, das Seitenteil hinten links, die Tür hinten links sowie die Fahrertür und den linken Außenspiegel erstreckte.

Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ außerdem rote Lackspuren auf der kompletten linken Seite des beschädigten Autos. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro zu kümmern.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 78 51) 89 30 zu melden.