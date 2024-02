Beamte nehmen zwei gesuchte Straftäter in Kehl fest

Ein 24-Jähriger und ein 33-Jähriger sind am Dienstag in Kehl von Beamten der Bundespolizei wegen gesuchtem Haftbefehl festgenommen worden.

Beamte der Bundespolizei haben am Dienstag zwei gesuchte Straftäter in Kehl verhaftet. Wie die Bundespolizei mitteilte, bestanden gegen die Verdächtigen Haftbefehle wegen unerlaubtem Aufenthalt und Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Einer der Männer musste ins Gefängnis

Bei der Kontrolle eines 24-Jährigen an der Haltestelle der Tramlinie D stellten die Beamten einen offenen Haftbefehl wegen unerlaubtem Aufenthalt fest. Er konnte die Geldstrafe nicht bezahlen und wurde zu einer Freiheitsstrafe von 70 Tagen in das Gefängnis eingeliefert.

In der Nacht auf Mittwoch kam es zu einer Festnahme in einem Fernreisebus bei einer Kontrolle am Grenzübergang Kehl Europabrücke. Die Beamten kontrollierten einen 33-Jährigen, gegen den ein Haftbefehl wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz bestand. Der Mann konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 800 Euro bezahlen und seine Reise fortsetzen.