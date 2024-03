Abfahrt der B415 bei Lahr ist nach schwerem Unfall gesperrt

Auf der B415 an der Abzweigung auf die B3 hat sich am Donnerstagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Die Abzweigung ist an der Unfallstelle gesperrt.

Nach einem Unfall am Donnerstagmittag auf der Abzweigung von der B415 auf die B3 in Richtung Kippenheim, ist der Abfahrtsast in beide Richtungen derzeit komplett gesperrt. Die Polizei teilte mit, dass sich gegen 14.45 Uhr ein Unfall ereignete, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren.

Polizei geht von zwei Schwerverletzten aus

Wie es zu der Kollision kam, ist derzeit noch Teil der Ermittlungen. Aktuell geht die Polizei von zwei zum Teil Schwerverletzten aus. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei sind vor Ort.