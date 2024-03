Autofahrer bring Fahrradfahrer in Lahr zu Fall und fährt davon

Ein Autofahrer hat am Mittwochnachmittag einen Fahrradfahrer bei einem Überholvorgang zu Fall gebracht. Er fuhr davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Beamten des Polizeireviers Lahr sind auf der Suche nach Zeugen zu einem Unfall, der sich am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in der Dinglinger Hauptstraße in Lahr auf Höhe einer Apotheke ereignet hat. Die Polizei teilte mit, dass ein unbekannter Autofahrer einen Radfahrer überholte und dabei streifte.

Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht

Der 24-jährige Fahrradfahrer kam deshalb zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Pkw-Fahrer fuhr einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich unter (0 78 21) 27 70 zu melden.