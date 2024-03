Ein unvermittelter Spurwechsel eines Autofahrers hat am Samstagmittag in Offenburg dazu geführt, dass sich ein Fahrradfahrer leicht verletzt hat.

Ein Unfall hat sich am Samstag, gegen 12 Uhr in der Hauptstraße in Offenburg ereignet. Die Polizei teilte mit, dass ein unbekannter Autofahrer die zweispurige Straße zunächst auf dem rechten Fahrsteifen befuhr. Scheinbar ohne die neben ihm befindliche Autofahrerin wahrzunehmen, wechselte er auf einmal den Fahrstreifen. Die Frau neben ihm musste deshalb stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Auch ein hinter den Autos fahrender Fahrradfahrer musste stark abbremsen, verlor die Kontrolle, stürzte und verletzte sich leicht.

An dem Fahrrad entstand außerdem ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Ohne nach dem Verletzten zu sehen, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Laut Zeugenhinweis soll es sich bei seinem Fahrzeug um einen silbernen Opel mit Offenburger Kennzeichen handeln.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, bittet die Polizei, sich unter (07 81) 21 22 00 zu melden.