Geldautomat in Lahr: Mann versucht Frau auszurauben

Ein 44-jähriger Mann hat am Sonntag versucht, einer Frau an einem Geldautomaten in Lahr die Handtasche zu klauen. Daraufhin konnte sie jedoch flüchten.

Ein Mann hat am Sonntag versucht, eine Frau in Lahr auszurauben. Diese wollte an einem Automaten Bargeld einzahlen, teilte die Polizei mit.

Die Frau wollte zwischen 22.30 und 22.50 Uhr Geld an einem Geldautomaten eines Bankinstitutes in der Schwarzwaldstraße einzahlen, als ein Unbekannter versuchte, ihre Handtasche zu entreißen. Daraufhin fuhr die Frau zu einer anderen Filiale in der Hauptstraße, um dort ihr Geld einzuzahlen.

Polizei nimmt 44-jährigen Tatverdächtigen fest

Vor Ort erzählte sie einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes den Vorfall, worauf dieser in die Schwarzwaldstraße fuhr, den Verdächtigen dort feststellen konnte und die Polizei alarmierte. Die Polizei nahm den 44-jährigen Mann daraufhin vorläufig fest.