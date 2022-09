Schusswaffen und Messer: Drei Männer überfallen Wettbüro in Lahr

Nachdem drei Männer am Mittwoch ein Wettbüro in Lahr überfallen haben, hat ein Richter am Freitag Haftbefehl erteilt. Die Männer hatten mit Schusswaffen und Messern Bargeld erpresst.

Drei Männer haben am Mittwochabend ein Wettbüro in Lahr überfallen. Die Polizei konnte einen der Tatverdächtigen festnehmen. Gegen diesen erließ ein Richter am Freitag Haftbefehl, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen haben drei maskierte Männer kurz vor 23 Uhr das Gebäude des Wettbüros betreten. Dort bedrohten sie die Mitarbeiter mit zwei Schusswaffen und einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrem Diebesgut in einem grauen BMW mit Lahrer Zulassung.

Zeugenaussage führt zur Festnahme

Auf Grund eines Zeugenhinweises konnte die Polizei das Kennzeichen des BMWs ermitteln. Dieses hatten die drei Männer im Stadtgebiet verschlossen abgestellt. Kurz darauf konnten sie den 23-jährigen Halter des Fahrzeugs, der sich noch im Umfeld des Fahrzeuges aufhielt, festnehmen. Sie beschlagnahmten das Fahrzeug und das Mobiltelefon des 23-Jährigen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft kam der 23-Jährige am Freitag vor einen Haftrichter. Dieser erließ Haftbefehl. Daraufhin kam der Mann in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu seinen zwei noch unbekannten Komplizen dauern an.