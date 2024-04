Vandalismus in Lahr-Kuhbach führt zu 3.500 Euro Sachschaden

Am Mittwochmorgen hat die Polizei eine Meldung über mehrere Fälle von Sachbeschädigung in Lahr-Kuhbach erhalten. Noch sind die Verursacher unbekannt.

Unbekannte haben in Lahr-Kuhbach in der Straße "Zum Schankenbrünnle" einen Hundemülleimer, die Glasscheibe sowie Dachziegel einer Informationstafel zerstört und ein Straßenschild aus dem Boden gerissen. Die Polizei teilte mit, ihr der Vorfall am Mittwoch um 7 Uhr morgens gemeldet wurde.

Polizei sucht Zeugen

Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 3.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, bittet die Polizei, sich unter (0 78 21) 27 70 zu melden.