Die Polizei hat in Rastatt einen Transporter mit Hehlerware gefunden. Das Diebesgut war wohl für den Transport ins Ausland bestimmt.

Wegen Hehlerei ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 36-Jährigen aus Rastatt. Die Polizei teilte mit, dass sie den Mann erwischte, nachdem der Besitzer eines gestohlenen E-Bikes dieses am Montag in einem in der Josefstraße geparkten Transporters orten konnte.

Die Beamten fanden neun weitere Fahrräder in dem Transporter

Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeugs durch eine Polizeistreife aus Rastatt fanden die Beamten im Innern weitere neun Fahrräder, Gold- und Silberschmuck sowie Elektrowerkzeuge. Das Diebesgut stellten sie sicher. Der 36-jährige Sprinter-Fahrer wollte die Gegenstände offenbar ins Ausland weitertransportieren.