Zwei Personen bei Hausbrand in Lahr schwer verletzt

Am Ostersonntag ist in einem Einfamilienhaus in Lahr ein Feuer ausgebrochen. Zwei Bewohner wurden bei dem Brand schwer verletzt und mussten mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Ostersonntag sind bei einem Brand in Lahr zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckten Nachbarn gegen 13.20 Uhr die Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Straße „Im Oberen Garten“.

Die Nachbarn versuchten noch, die Bewohner aus dem Haus zu retten, mussten ihre Versuche aber abbrechen, um nicht selbst verletzt zu werden.

Die Polizei konnte auf dem Balkon des Hauses schließlich zwei schwer verletzte Personen entdecken, die nach Eintreffen der Feuerwehr mittels Drehleiter gerettet wurden. Beide betagte Bewohner wurden mit zwei Rettungshubschraubern in Spezialkliniken gebracht.

Gegen 15 Uhr meldete die Feuerwehr, dass der Brand unter Kontrolle sei. Wo genau der Brand ausgebrochen ist sowie Details zum entstandenen Sachschaden sind bislang noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.