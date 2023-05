Am 19. und 20. Mai wird die Neuwindeck zum Schauplatz: Profis und Laien spielen dann gemeinsam das Musiktheater „Carmen Fantasy”. Aktuell laufen die Proben auf der Laufer Burg auf Hochtouren.

Der Innenhof der Burg Neuwindeck in Lauf wird am 19. und 20. Mai jeweils um 20.30 Uhr zum Schauplatz eines Musiktheaters mit professionellen Sängern, Tänzern und Schauspielern. „Carmen Fantasy“ basiert auf der Oper „Carmen“ und wird modern inszeniert von dem Künstlerehepaar Niclas Oettermann und Joanna Choi.

Der Vorverkauf läuft in den Tourist-Infos Lauf und Sasbachwalden sowie bei eventim.de. Der Eintritt für das Drama um Liebe und Leidenschaft mit Tanz und Schauspiel, Operngesang und moderner Musik kostet 15 Euro pro Person – auch an der Abendkasse.

Laien aus Lauf werden in Inszenierung einbezogen

Im Bürgersaal des Laufer Rathauses wird ein Trinklied einstudiert. Ganz deutlich singt ein kleiner Chor aus Männern und Frauen die Worte: „Drum Freunde, lasst uns trinken, auch wenn im Wein wir versinken!“ Dann lachen alle laut und haben sichtlich Spaß.

Es sind Laien aus Lauf, die in die professionelle Inszenierung einbezogen werden. „Wir lernen hier einiges“, sagt eine Frau. „Wenn hier was Großes stattfindet, dann will man das unterstützen“, erklärt ein Mann: „Wir freuen uns auf die tolle Atmosphäre auf der Burg und dass wir mitmachen dürfen und nicht nur zuschauen.“

Leiter der Aktion wollen Musiktheater den Bürgern näher bringen

Der klassisch ausgebildete Sänger und Komponist Niclas Oettermann leitet die Gruppe. Zusammen mit seiner Frau Joanna Choi hat er auch einen Workshop für junge Leute organisiert, die als Tänzer und Schauspieler mit auf die Bühne wollen.

Neben ihrer internationalen Bühnenkarriere produzieren die beiden Musiker und Opernsänger seit 18 Jahren Musiktheater mit international erfolgreichen Künstlerkollegen. Nach Aufführungen in großen Städten von Ascona bis Zürich und von Berlin bis München arrangierten sie die Oper Carmen von Georges Bizet für Lauf, wo sie seit 2006 leben.

Wir halten die Laufer Burg für eine tolle Location. Niclas Oettermann, Sänger und Komponist

„Wir wollen die Leute hier näher kennenlernen und halten die Laufer Burg für eine tolle Location“, sagt Niclas Oettermann. Das Musiktheater biete die Gelegenheit, junge Menschen zu fördern und viele Bürger über die Musik und das Theater aktiv miteinander zu verbinden.

„Zurzeit probt täglich eine der beteiligten Gruppen, entweder der Chor oder das Orchester oder die Tänzer und Schauspieler“, verrät er. Aus der Bürgerschaft seien zwölf Sänger, sechs Tänzer und sechs Schauspieler mit dabei. Mitfinanziert wird das besondere kulturelle Ereignis mit Fördermitteln der Baden-Württemberg-Stiftung und des Eurodistrikts.

So wird die Burg Neuwindeck für das Musiktheater vorbereitet

Einen großen Beitrag zum Gelingen leistet die Gemeinde Lauf. Ihr Rolle ist es, für Proberäume, Aufbau, Logistik und die denkmalschutzrechtliche Genehmigung zu sorgen. Die Burg Neuwindeck gehört dem Land Baden-Württemberg. Mehrere Jahre fand dort der Laufer Theatersommer über mehrere Tage statt.

Doch der sei zuletzt nicht mehr sehr gut besucht gewesen, sagt Bürgermeisterin Bettina Kist. Gern biete sie nun etwas Neues und freue sich, dass das Ensemble Calestec um Niclas Oettermann und Joanna Choi auf sie zugekommen sei.

Der Bauhof der Gemeinde sorge für den Aufbau der Bühne und der Toiletten und schaffe Sitzgelegenheiten für 200 Zuschauer. Die Freiwillige Feuerwehr helfe bei der Absperrung und übernehme die Feuerwache. Die Zufahrt sei eigens erneuert worden, um wieder leichter Veranstaltungen in den historischen Mauern anbieten zu können.

Shuttle bringt Besucher zur Burg Neuwindeck

Weil es an der Burg keine Parkplätze gibt, bringt ein Busshuttle der Gemeinde ab 18 Uhr alle Besucher vom Parkplatz an der Neuwindeckhalle kostenlos zur Burg.

Dort grillt ab 19 Uhr der Laufer Thomas Schnurr, der kürzlich mit seinem Team Vizemeister bei der Baden-Württembergischen Grill- und BBQ-Meisterschaft der Amateure auf dem Gelände der Messe Stuttgart wurde. Der Skiclub Lauf bietet die Getränke an. Bei schlechtem Wetter sind die Aufführungen in der Neuwindeckhalle.