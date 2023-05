Tanz, Comedy und Kultur gefällig?

Wir stellen ein paar der interessantesten Veranstaltungen des Wochenendes vor. Sechs Tipps.

Bühler Bluegrass-Festival geht in seine 19. Runde

Zum Zentrum der internationalen Bluegrass-Szene wird am Freitag, 5. Mai, und Samstag, 6. Mai, wieder einmal die Stadt Bühl. Zum 19. Mal findet dort das Internationale Bühler Bluegrass-Festival statt.

Zu Gast sind sechs renommierte Bands aus den USA und Europa, darunter die Niederländer „Blue Grass Boogiemen“, die Amerikaner „Fog Holler“ sowie die Bluegrass-Veteranen von „Level Best“. Das Konzert am Freitagabend, 20 Uhr, findet unter dem Motto „Bluegrass unter Hebebühnen“ auf dem Gelände der Firma Josef Oechsle, Robert-Bosch-Straße 12d, statt.

Der „XXL-Konzertabend“ ist am Samstag ab 17 Uhr im Bürgerhaus Neuer Markt am Europaplatz. Zudem gibt es am Samstag tagsüber auf einer Open-Air-Bühne in der Eisenbahnstraße von 10 bis 16 Uhr Bluegrass zu hören.

Tickets und Infos unter www.bluegrassfestivalbuehl.de.

Comedians besuchen das Tollhaus Karlsruhe

Einiges zu lachen gibt es voraussichtlich dieses Wochenende im Karlsruher Tollhaus, Alter Schlachthof 35, bei gleich zwei Auftritten. Den Anfang macht am Freitag, 5. Mai, um 20 Uhr die Kabarettistin und Schauspielerin Luise Kinseher mit ihrem Programm „Wände streichen. Segel setzen“.

Worum es darin geht, ist schwer zu erklären – um Abschiede und um den Stand der Welt im Allgemeinen. Im Besonderen findet Luise Kinseher auch immer wieder zu ihrer Kernkompetenz zurück: Bayern. Am Samstag, 6. Mai, ist um 20 Uhr dann Sebastian 23 zu Gast. Der bekannte Poetry Slammer packt sein Programm „Maskenball“ voll mit Texten, Liedern, Stand-Up und Impro. K

arten für beides unter www.tollhaus.de.

European Dance Award findet wieder in Baden-Baden statt

Einen Abend der Superlative können am Samstag, 6. Mai, die Besucher des Baden-Badener Kurhauses erleben. Dort findet ab 19 Uhr zum neunten Mal der European Dance Award statt.

Sechs Finalistinnen und Finalisten tanzen um die Auszeichnung „Golden Colibri“ für Europas beste Tanzshow. Geboten werden Tänze, die von Standard und Latein über Tango Argentino und Breakdance bis zu Akrobatik reichen. Am Schluss bestimmt das Publikum mit, wer den „Golden Colibri“ mit nach Hause nehmen darf.

Zu den antretenden Paaren gehören die Geschwister Grzegorz und Agnieszka Cherubinska, Vize-Weltmeister im Boogie-Woogie aus Polen. Mit von der Partie ist zudem Ton Greten aus den Niederlanden. Start der European Dance Awards ist um 19 Uhr.

Tickets und Infos zu den Tanzenden unter www.badenbadenevents.de.

Jazz vom Feinsten im Festspielhaus Baden-Baden

Ein französisches Spitzenduo ist am Freitag, 5. Mai, um 20 Uhr im Baden-Badener Festspielhaus zu Gast: Vincent Periani, der zu den berühmtesten Musikern in Frankreich gehört, sowie der prominente Saxophonist Emile Parisien.

Als „Peirani/Parisien Projekt“ präsentieren sich die beiden Solisten als Duo, treten mit einem Sextett und einem Trio auf – und teilen sich am Schluss mit allen Musikern die Bühne. Tickets gibt es unter www.festspielhaus.de.

Die Geschichte des House im Karlsruher Jakobustheater

Ein kleines, aber sicherlich nicht leises Gastspiel gibt am Freitag, 5. Mai, der Schauspieler und DJ Ben Hille.

In „Ben – allein zu House!“ erzählt er im Karlsruher Jakobustheater, Kaiserallee 11d, die Geschichte seines turbulenten Erwachsenwerdens parallel zur Geschichte der Musikrichtungen Techno und House.

Ein Trip durch die Vergangenheit, der für einige die eigene Jugend wieder in Erinnerung bringen dürfte. Karten unter www.jakobus-theater.de.

Neues Konzert zum Ettlinger Orgelfrühling

Zum dritten von vier Konzerten lädt am Sonntag, 7. Mai, um 19 Uhr der Ettlinger Orgelfrühling. In der Kirche Herz Jesu, Augustin-Kast-Straße 6, spielt David Kiefer aus Offenburg, Preisträger und Finalist gleich mehrerer internationaler Orgelwettbewerbe, unter anderem Stücke von Johann Sebastian Bach, Julius Reubke und Georg Muffat.

Tickets gibt es direkt an der Abendkasse sowie über die Ettlinger Stadtinformation unter Telefon (07243) 101380.