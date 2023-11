In Schutterwald flüchteten am Sonntagnachmittag zwei 19-Jährige vor einer Verkehrskontrolle. Sie brachten durch riskante Fahrmanöver auch andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr.

Am Sonntagnachmittag hat sich in Schutterwald ein Unfall ereignet, nachdem zwei 19-Jährige unter Drogeneinfluss vor einer Polizeikontrolle fliehen wollten. Wie die Polizei berichtet, fuhren die Männer mit einem Audi in der Schutterwälderstraße entgegengesetzt in einen Kreisverkehr. Um einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug zu verhindern, überfuhren sie dabei eine Verkehrsinsel.

Danach überholten sie drei Autos an einer unübersichtlichen Stelle, bogen mit über 100 km/h in die Hindenburgstraße ein und bauten einen Unfall. Als sie ihre Flucht zu Fuß fortsetzten, wurden sie von der Polizei festgenommen.

Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter Drogen. Zudem wurden Drogen und Pfefferspray im Inneren des Fahrzeugs und in den Taschen der Männer sichergestellt.

Im Zuge der Folgemaßnahmen entdeckte die Polizei einen mit dem Vorfall nicht in Verbindung stehenden Mann, gegen den zwei Haftbefehle bestanden. Dieser konnte gegen Zahlung der ausstehenden Geldstrafe von mehr als 3.000 Euro eine Haftstrafe abwenden.

Polizeirevier Offenburg sucht nach Betroffenen

Das Polizeirevier Offenburg ist auf der Suche nach Verkehrsteilnehmern, die durch den das Fahrverhalten des Audi-Fahrers gefährdet wurden. Betroffene können sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 melden.