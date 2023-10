Mit einem Zusammenstoß mit einem Baum endete die illegale Fahrt eines Jugendlichen in Offenburg am Samstagabend. Er stellte sich später der Polizei, nachdem er zunächst geflohen war.

Ein 16-Jähriger hat am Samstagabend in Offenburg gegen 18.40 Uhr als Fahrer eines Autos einen Unfall gebaut und ist anschließend vom Unfallort geflohen. Die Polizei teilte mit, dass er mit dem Auto gegen einen Baum fuhr. Die Polizei, die dasselbe Auto an diesem Tag schon einmal kontrolliert hatte, hatte den 16-Jährigen, der zuvor noch Beifahrer war, direkt im Verdacht.

Der 16-Jährige stellte sich der Polizei später am Abend

Am späten Abend stellte sich der flüchtige Jugendliche schließlich der Polizei. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Autos, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfall und Unfallflucht.

An dem Auto entstand ein Totalschaden von 11.000 Euro.