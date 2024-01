Als ein 21-Jähriger am Sonntag in Gernsbach mit seinem Auto hinter einem Taxi anhalten musste, stieg der Gast des Taxis aus und schlug ihn mehrfach durch das Fenster seines Fahrzeugs.

Durch das Fenster seines Autos hat ein Unbekannter am Sonntagabend, gegen 22 Uhr, in der Straße „Streckfuß“ in Gernsbach einen 21-Jährigen mehrfach geschlagen. Die Polizei teilte mit, dass der Angreifer auch das haltende Auto schlug und eine Fensterscheibe beschädigte, nachdem sein Opfer diese hochgefahren hatte. Der 21-Jährige hatte zuvor wegen des haltenden Taxis angehalten, aus dem der Angreifer kam.

Polizei sucht Zeugen

Warum es zu dem Gewaltausbruch kam, ermittelt die Polizei nun und bittet dafür um Hilfe. Zeugen können sich unter (0 72 25) 9 88 70 melden.