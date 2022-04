Nach Zeugenhinweis: Polizei schnappt mutmaßliche Zigarettendiebe in Neuried-Altenheim

Es war ein Zeugenhinweis zu später Stunde, durch den die Polizei zwei mutmaßliche Diebe auf frischer Tat ertappen konnte. Das Duo im Alter von 30 und 38 Jahren hatte es am frühen Donnerstagmorgen in Neuried-Altenheim (Ortenaukreis) auf einen Zigarettenautomaten abgesehen. Nun sitzt der ältere der beiden Männer in Haft, der jüngere ist, unter Auflagen, auf freiem Fuß, heißt es im Bericht des Polizeipräsidiums Offenburg.

Eine Zeugin hatte, so schilderte sie es der Polizei, gegen 1.45 Uhr zwei Personen beobachtet, in der Vogesenstraße einen Zigarettenautomaten vom Befestigungsrohr sägten und in einen Kombi einluden.

Sofort rückten mehrere Streifenwagen zur Fahndung aus. Eine Streifenwagenbesatzung erblickte unweit des Baggersees Wacholderrain einen verdächtigen Kleinbus, der in Richtung Grenze fuhr. Es folgte eine Kontrolle, die beiden Männer im Fahrzeug wurden vorläufig festgenommen.

Wert des Diebesguts bei rund 4.500 Euro

Der Tatverdacht erhärtete sich nach Polizeiangaben dadurch, dass im Auto Werkzeug gefunden wurde, das für einen Aufbruch genutzt werden kann. Der Zigarettenautomat selbst wurde erst später entdeckt, als die Polizei die Umgebung absuchte.

Der Wert des Diebesguts dürfte sich im Bereich von etwa 4.500 Euro bewegen, inklusive der sich noch im Automaten befindlichen Zigaretten.

Für den 38-Jährige Mann, der den Transporters fuhr, kommt es doppelt dick. Die Beamten hegten den Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest bestätigte das. Daraufhin wurde eine Blutprobe fällig.

Zudem prüft die Polizei, ob der Enddreißiger überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Hauptvorwurf ist laut Polizei besonders schwerer Diebstahl.