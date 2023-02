Führungswechsel im Auktionshaus Götz

Briefmarken aus Oberkirch sind in China begehrt

Seit über 40 Jahren versteigert Jürgen Götz in seinem Oberkircher Auktionshaus Briefmarken. Das Geschäft hat sich in letzter Zeit zunehmend ins Ausland verlagert. Bei einem Besuch erklärt der scheidende Chef, warum das so ist.