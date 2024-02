Busch brennt in Offenburg: Polizei findet Feuerwerkskörper

Nach einem Brand am Mittwochabend in Offenburg ist die Polizei auch der Suche nach Hinweisen. Die Beamten fanden am Brandort Feuerwerkskörper.

Ein Busch ist am vergangenen Mittwoch in Offenburg in Flammen gestanden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer gegen 20.40 Uhr in der Straße Im Boschmättle gemeldet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei war der Brand bereits durch einen Anwohner gelöscht. Der entstandene Sachschaden belaufe sich laut Angaben der Polizei auf knapp 150 Euro.

Hinweise erbeten: Polizei ermittelt zur Brandursache

Die Beamten fanden am Brandort eine Verpackung mit Feuerwerkskörpern. Inwiefern das Feuerwerk mit dem Brand in Zusammenhang steht, werde nun ermittelt.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Offenburg in Verbindung zu setzen.