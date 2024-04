Jugendliche aus Offenburg leisten Widerstand gegen Polizeimaßnahmen

Vor einer Klinik in der Bertha-von-Suttner-Straße in Offenburg ist es am Donnerstag gegen 12.40 Uhr zu Streitigkeiten gekommen zwischen zwei Jugendlichen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kannten sich die zwei Personen bereits.

Jugendlicher verletzt Beamten

Beim Eintreffen der Polizei leistete einer der Jugendlichen Widerstand und verletzte sogar die Beamten leicht.

Der Jugendliche befand sich laut der Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde deshalb im Anschluss in eine Klinik gebracht.