Nach den tödlichen Schüssen an der Offenburger Waldbachschule gibt es noch viele offene Fragen. Staatsanwaltschaft und Polizei geben an diesem Dienstag um 11 Uhr eine Pressekonferenz. Zum Live-Ticker.

Die Tat schockte nicht nur die Menschen im Ortenaukreis: Ein Schüler der Waldbachschule in Offenburg tötete am Donnerstag einen Mitschüler durch gezielte Schüsse aus einer Handfeuerwaffe.

An der sonderpädagogischen Bildungseinrichtung ist nichts mehr so wie es einmal war. Schulpsychologen begleiten die Schülerschaft, und es wird einmal mehr diskutiert, ob es zusätzlicher Sicherheitsvorkehrungen an Schulen bedarf.

Live-Ticker von der Pressekonferenz nach tödlichen Schüssen an Offenburger Waldbachschule

Inzwischen kommen immer mehr Details an den Tag. Und es bleiben Fragen. Antworten geben an diesem Dienstag der Leiter des Polizeipräsidiums Offenburg, Jürgen Rieger, und die Leiterin der Staatsanwaltschaft Offenburg, Iris Janke.

Die BNN tickern von 11 Uhr an live aus der Pressekonferenz.