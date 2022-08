Mit Messer und Schlagstock bedroht: Trio beim Fahrradklau in Offenburg erwischt

Ein 28-Jähriger hatte am Sonntag in Offenburg beobachtet, wie drei Jugendliche Fahrräder am Bahnhof stahlen. Die Polizei hatte sofort eine Fahndung eingeleitet.

Drei Fahrraddiebe sind am Samstag in Offenburg festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, machten sich der 15-, 16- und 18-Jährige gegen 2 Uhr am Fahrradabstellplatz am Bahnhof zu schaffen.

Ein 28-Jähriger sprach das Trio an, woraufhin einer der Jugendlichen entgegnete, dass er ein Messer dabei habe. Ein weiterer soll einen Schlagstock in der Hand gehalten haben.

Der Mann zog sich zurück und verständigte die Polizei. Währenddessen flüchteten die jungen Männer auf zwei gestohlenen Fahrrädern. Die Beamten konnten sie bei der eingeleiteten Fahndung jedoch finden und vorläufig festnehmen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.