Mit vereinten Kräften mussten Rettungssanitäter gemeinsam mit der Polizei einen 50-jährigen Mann in eine Offenburger Klinik bringen. Dieser hatte zuvor aggressiv auf die Behandlung reagiert.

Ein 50-jähriger Mann hat am Montagabend Rettungskräfte attackiert. Diese fanden den Mann zuvor liegend mit gesundheitlichen Problemen auf, teilte die Polizei mit.

Die Rettungskräfte entdeckten den betrunkenen Mann gegen 21 Uhr in der Zunftstraße. Als sie ihn behandeln wollten, reagierte dieser aggressiv. Daraufhin holten die Rettungskräfte eine Polizeistreife zur Unterstützung dazu. Diese begleiteten den Rettungseinsatz bis ins Klinikum Offenburg.

Polizei muss Mann Handschellen anlegen

Weil der Mann während der Fahrt immer wieder aggressiv reagierte, legten die Einsatzkräfte ihm schließlich Handschellen an. Dazu befand sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb ihn die Polizei später in eine Fachklinik begleitete.