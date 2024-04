Ein 33-jähriger Mann hat am Montagabend zwei Frauen in der Saarlandstraße in Offenburg angegriffen. Als die Polizei einschritt, reagierte er weiterhin aggressiv. Daraufhin endete Angriff für den Mann am Ende in einer Zelle, teilte die Polizei mit.

Laut Zeugen soll der 33-jährige Mann gegen 22 Uhr zwei Frauen im Alter von 31 und 32 Jahren aus noch unbekannten Gründe geschlagen haben. Diese trugen hiervon leichte Verletzungen davon.

Angreifer tritt Polizistin in den Bauch

Daraufhin schritt die alarmierte Polizei ein. Der Mann blieb jedoch weiterhin aggressiv und angriffslustig, sodass er während der Kontrollmaßnahmen einer Polizistin in den Bauch trat. Nur mit vereinten Kräften konnte die Polizei den Mann überwältigen und Hanschellen anlegen. Da sich der Mann weiterhin nicht beruhigen ließ, endete der Angriff in einer Zelle. Auch dort agierte er weiter aggressiv und verursachte durch mehrere Tritte gegen die Zellentür einen Schaden.

Gegen ihn laufen nun mehrere Ermittlungen. Unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung.