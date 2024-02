Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 16 und 20 Uhr in der Küfergasse in Offenburg ein an einem Fahrradständer gesichertes Pedelec entwendet.

Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Sachwert des blauen MTB Fully der Marke Scott auf etwa 5.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (07 81) 21 22 00 zu melden.