Polizei sucht Zeugen von Messerattacke in Offenburg

Unbekannte sollen am Montag in Offenburg einen 50-Jährigen angegriffen haben. Laut dem Betroffenen verletzten ihn die Täter an der Hand.

Drei noch unbekannte Personen sollen am Montag in Offenburg einen 50-Jährigen überfallen haben. Wie die Polizei mitteilte, schilderte der Mann, dass die Täter ihn gegen 14.55 Uhr an der Bushaltestelle in der Otto-Hahn-Straße mit einem Messer bedroht hätten.

Angegriffener wehrt sich

Anschließend sollen sie dem 50-Jährigen Bargeld und Karten aus der Hosentasche geklaut haben. Laut eigenen Angaben versuchte er, sich dagegen zu wehren. Dabei habe er sich eine starke Schnittwunde zugezogen.

Nach der Tat seien die Unbekannten mitsamt Beute geflohen. Laut der Mitteilung sollen die Verdächtigen etwa 20 bis 25 Jahre alt sein. Während des Überfalls trugen sie den Angaben zufolge Bärte. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (07 81) 21 28 20 zu melden.