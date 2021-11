Unbekannter besprüht angeblich Mann in Offenburg mit Feuerlöscher

Als die Polizei in Offenburg am Dienstag einen hustenden Mann fand, sagte dieser, dass ihn soeben ein Unbekannter mit einem Feuerlöscher angesprüht habe. Die Ermittlungen laufen.

Ein Unbekannter soll solle in der Kittelgasse in Offenburg am späten Dienstagabend einen 22-Jähriger mit einem Feuerlöscher besprüht haben. Kurz nach 23 Uhr fiel mehreren Beamten des Polizeireviers Offenburg Rauch in der Nähe des Reviers auf, berichtet die Polizei.

Als sie an der Stelle nachschauten, fanden sie einen hustenden Mann. Er sagte, dass er soeben von einem Unbekannten mit einem Feuerlöscher eingenebelt worden sei. Der Fremde sei dann weggerannt und möglicherweise mit einem schwarzen Auto davongefahren.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Gesuchte kann aktuell noch nicht beschrieben werden. Laut den Ermittlern könnte der Feuerlöscher vom Marktplatz stammen. Mögliche Zeugen werden von der Polizei gebeten, sich unter der Rufnummer 0781 21-2200 zu melden.