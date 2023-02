Skurrile Themen

Warum Egon Eiermann in seiner Vorlesung in Karlsruhe in der Bibel blätterte

Egon Eiermanns Rasterfassade für Burda in Offenburg wurde für viele Architekten zum Vorbild. In seinen Vorlesungen in Karlsruhe berichtete der Architekt oft über skurrile Dinge.