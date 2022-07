Warnung an die Bevölkerung

Stromausfall in Oppenau: Abwasser fließt stundenlang ungeklärt in die Rench

Folgenreicher Blackout: Die Kläranlage der Kommunen im Oberen Renchtal stand in der Nacht zum Mittwoch über Stunden still. Das Wasser floss ungeklärt in die Rench.