Museumsbahn im Exil

Achertäler Eisenbahnverein macht ehemalige Dampflok wieder einsatzfähig

Die Lok 20 zog die Personenwagen im Achertal. Jetzt steht sie in Kandern, wo der Eisenbahnverein sie in Kooperation mit der Kandertalbahn sie generalüberholt. 18.000 Stunden Arbeit stecken in ihrer Aufarbeitung.