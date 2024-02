Der Rebstock-Wirt hatte wegen Brandgeruchs die Feuerwehr alarmiert, die den Brandherd in einer Zwischendecke lokalisierte und löschte. Personen kamen nicht zu Schaden.

Ein Brand im Landgasthof Rebstock in der Dorfstraße in Ottenhöfen-Furschenbach hat am Dienstagmorgen die örtliche Freiwillige Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen.

Wie Feuerwehrkommandant Jan Streibelt mitteilt, hatte der Besitzer im Gebäude Brandgeruch wahrgenommen. „Er war nur zufällig im Haus, da Dienstag eigentlich Ruhetag ist.“

Ursache für Brand in Ottenhöfen-Furschenbach ist noch unklar

Der Mann habe die Feuerwehr alarmiert, die einen Brand in der Zwischendecke festgestellt und diesen gelöscht habe. Personen seien nicht zu Schaden gekommen, so Streibelt weiter.

Wie groß der Sachschaden sei, könne er nicht abschätzen: „Die Decke wurde zwecks Löscharbeiten heruntergerissen und das Gebäude ist jetzt natürlich verunreinigt. Aber was alles kontaminiert ist, lässt sich auf Anhieb schwierig feststellen.“

Die Ursache des Brandes sei noch unklar. „Auf Brandstiftung deutet aber nichts hin.“