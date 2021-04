Makrina Schneider war die besten Hobbyköchin in der ZDF-Sendung „Die Küchenschlacht” der vergangenen Woche. Bereits im Februar kehrte die Ottenhöfenerin mit der Siegerschürze von den Dreharbeiten aus Hamburg heim ins Achertal.

Bis zur Ausstrahlung wusste nur ihre Familie von ihrem Erfolg. Am Freitag erlebten ihn dann auch die Fernsehzuschauer.

Die 45-jährige Physiotherapeutin war die beste von sechs Hobbyköchen aus ganz Deutschland. Am letzten Tag kochte sie das von Moderator Nelson Müller vorgegebene Rezept besser als ihr Mitbewerber Gennaro Ippolito aus Rheine. Dass die Griechin das Duell gegen den Italiener gewinnen würde, damit hatte Makrina Schneider nicht gerechnet.

Champagner-Risotto mag ich gar nicht so gern. Ich habe es zu Hause nur einmal ausprobiert. Makrina Schneider, Hobby-Köchin

„Champagner-Risotto mag ich gar nicht so gern. Ich habe es zu Hause nur einmal ausprobiert”, bekennt sie. Erst als sie gewusst habe, dass sie im Wochenfinale kocht, habe sie sich näher angeschaut, wie Starkoch Stefan Marquard ein Risotto macht.

Seine Tipps halfen ihr so gut, dass sie am Ende die strahlende Siegerin war. „Das hätte ich niemals gedacht” sagte sie stolz. Zwei-Sterne-Koch Thomas Martin aus Hamburg bewerte ihre Dorade mit Limonenkruste mit „sehr, sehr gut” und sagte außerdem: „Da steckt noch mehr dahinter.”

Was sie noch alles kann, darf die Ottenhöfenerin in einer weiteren Koch-Woche beweisen, in der mehrere Wochengewinner gegeneinander antreten. Rezeptvorschläge dafür hat sie bereits an die Produktionsfirma abgeschickt.