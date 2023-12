Mehrere Hundewelpen in Rheinau ausgesetzt – Polizei ermittelt

In Rheinau sind in den vergangenen Tagen vermutlich sechs Hundewelpen ausgesetzt worden. Jetzt ermittelt die Polizei.

In der Maiwaldsiedlung in Rheinau sind in den vergangenen Tagen vermutlich sechs Hundewelpen ausgesetzt worden. Jetzt ermittelt das Polizeirevier Achern/Oberkirch, wie das Präsidium in Offenburg am Freitag mitteilte.

Demnach hatte eine Spaziergängerin bereits am Mittwochvormittag am Zusammenfluss von Acher- und Renchflutkanal einen etwa zwölf Wochen alten Welpen gefunden. Dieser wurde mutmaßlich ausgesetzt.

Mehrere Hundewelpen in Rheinau ausgesetzt: Polizei sucht Zeugen

Bereits in den Tagen zuvor sollen in diesem Bereich fünf weitere Welpen gefunden worden sein. Die Hunde sind seitdem im Tierheim.

Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Tiere geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 an die Polizei wenden.