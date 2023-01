Um die Rheinauer Feuerwehr zukunfts- und leistungsfähig aufzustellen, braucht es auf der Gemarkung vier neue Feuerwehrhäuser: eines im Norden an der L75 zwischen Helmlingen und Memprechtshofen, eines in der neuen Rheinauer-Mitte für die Abteilungen Freistett, Rheinbischofsheim und Hausgereut und zwei im Süden: einmal zwischen Holzhausen und Linx auf Höhe des Sportplatzes und das andere im Westen zwischen Honau und Diersheim auf der grünen Wiese.

ist das Ergebnis der Standortanalyse, die der Feuerwehrexperte Hermann Spanner von „Brandschutz Vier“ in Rheinau gemacht hat.

Schon bei dem 2021 aufgestellten Rheinauer Feuerwehrbedarfsplan, bei der der Münchener Berufsfeuerwehrler sowohl die Personalsituation als auch den Fahrzeugbestand wie die historisch gewachsenen Feuerwehrhäuser genau unter die Lupe nahm, sah er konkreten Handlungsbedarf in allen Feuerwehrhäusern.

Bislang sind die 212 freiwilligen Einsatzkräfte der Rheinauer Feuerwehr auf neun dezentrale Grundschutzstandorte verteilt, wobei Freistett zusätzlich für alle Sonderaufgaben ausgestattet ist.

„Doch alle Häuser zeigen bauliche Defizite und sind nicht auf dem aktuellen Stand der Technik“, erklärte Spanner, „keines ist zukunftsfähig, da wo sich Erweiterungspotenzial bietet, ist es einsatztaktisch nicht sinnvoll.“

Er gab schon damals anhand einer ersten Machbarkeitsstudie erste Impulse für eine örtliche Neustrukturierung. In der nun anschließenden Standortanalyse unterlegte er das entwickelte Konzept mit belastbaren Zahlen.

Er analysierte es auf seine Umsetzbarkeit unter Berücksichtigung von Einsatztaktiken und einer ausreichenden Gebietsabdeckung unter Betrachtung sowohl der Wohn- als auch der Arbeitsorte der Feuerwehrkameraden.

Auch die bauliche Realisierbarkeit und insbesondere die Akzeptanz innerhalb der Wehr wurde berücksichtigt. Hierfür befragte er alle Feuerwehrmitglieder.

Von den 128 teilnehmenden Einsatzkräften der insgesamt mehr als 200 Personen starken Wehr befürworteten 74 Prozent die vorgeschlagene Zukunftsentwicklung. 85 Prozent sind der Meinung, dass sich mit der neuen Struktur die Einsatzqualität und der Einsatzwert der Feuerwehr verbessert.

„Denn selbst ein noch so gutes Konzept bringt nichts, wenn es die Feuerwehrmänner nicht mittragen“, betonte der Profi. Sein Fazit: „Weder ein zentraler, noch zwei oder drei Standorte decken das große Einzugsgebiet ab. Zur Mindestabdeckung sind vier Standorte nötig.“ Dabei sei keine neue Struktur nötig, denn im Prinzip werden jeweils zwei Abteilungen zusammengelegt.

