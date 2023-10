Rheinau-Freistett: Was hat es mit dem zerdellten Postkasten auf sich?

Warum ist der Briefkasten in der Hauptstraße in Rheinau-Freistett demoliert? Das Bild der eingedellten, gelben Metallbox mit dem schwarzen Posthorn auf den Flanken tauchte am Wochenende auf Facebook in der Gruppe Rheinau/Baden auf. „Wahnsinn. Wird ja immer schlimmer! Weiß jemand, wann das war?“, schrieb ein Mitglied mit Topbeteiligung unter das Foto, das am Samstag, 30. September, um 13.33 Uhr eingestellt wurde.

Und sehr schnell machte die Vision von armen Omis die Runde, die ihr Geld nicht bekommen und anderem mehr. Der Briefkasten in der Hauptstraße in Freistett, eines der letzten Lebenszeichen des großen Dienstleisters mit dem Posthorn im sympathischen Rheinauer Stadtteil.

Teils launige Kommentare in den Sozialen Netzwerken

Fakt ist, der Briefkasten in Rheinau-Freistett, der sich durch eine Nachmittagsleerung auszeichnet, bleibt zunächst mal unbenutzbar. Immerhin, es gibt noch Humor in unseren Breiten: „Vielleicht hat jemand seinen Liebesbrief wieder haben wollen? Vielleicht war es nicht die richtige?“, heißt es in einem weiteren Kommentar.

Was auch immer es gewesen sein mag, das der gelben Kiste in Rheinau-Freistett die unschöne Verwundung beibrachte, ein Dieb scheidet wohl eher aus. Das erfuhr die Redaktion bei ihrer Anfrage beim Polizeipräsidium Offenburg. Auf einen Einbruch gibt es zumindest nach ersten Ermittlungen durch Beamte des Polizeireviers Kehl keine Hinweise. Überhaupt zeigt der Kasten wenig eindeutige Spuren, die belastbare Fakten für die Ermittlungen bringen können.

So bleibt die Vermutung, dass jemand dagegen gerumpelt ist, mit was auch immer. Diese Einschätzung postete auch der Hauptverfasser des Facebook-Beitrags. „Es ist jemand dagegen gefahren. Nicht aufgebrochen.“ Post wurde wohl nicht gestohlen.

Den Postsack des Kastens und seinen Inhalt haben die Polizisten gesichert, so der Sprecher des Offenburger Präsidiums. Kurioserweise kam der Hinweis auf den zerdellten Kasten nicht aus Rheinau. Es war ein Bürger aus einer Nachbarkommune, der die Sache bemerkte und meldete.