Europa-Park zeigt Fahrt der neuen Achterbahn Voltron Nevera

Neue Attraktion im Europa-Park: Ein Video zeigt die Fahrt der Achterbahn Voltron Nevera. Mit an Bord: Familie Mack.

Familie Mack ist an Bord

Die Vorbereitungen auf die Saison 2024 im Europa-Park laufen: Der Freizeitpark in Rust hat auf Instagram ein Video einer Fahrt mit der neuen Achterbahn Voltron Nevera veröffentlicht.

An Bord: Roland, Michael und Thomas Mack.

Macks sind begeistert von neuer Europa-Park-Achterbahn Voltron Nevera

Die Macks zeigen sich von der Fahrt mit der 1,4 Kilometer langen Achterbahn erwartbar begeistert. „Eine Bahn, die wir so im Europa-Park noch nicht haben“, sagt Michael Mack in dem Video. Auch sein Bruder Thomas würde am liebsten noch mal fahren.

Vater Roland bezeichnet Voltron Nevera als „tolles Meisterstück unserer Ingenieure“, die Achterbahn sei „extrem anspruchsvoll“.

Der Europa-Park ist aktuell geschlossen. Am 17. März gibt es einen sogenannten Pre-Opening Sunday, die Sommersaison beginnt am 23. März.