Wo sonst die Wildwasserbahn in die Tiefe rauscht und Besucher jubeln, sind Teams der Feuerwehr und Polizei vor Ort, um die Ursache für das Feuer im Europa-Park in Rust zu klären.

Das Feuer im beliebten Freizeitpark in Rust hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Stundenlang war am Montagnachmittag eine schwarze Rauchwolke über dem Europa-Park gestanden.

„Wir haben es von der Wasserrutsche in Rulantica aus gesehen und für heute das Schlimmste befürchtet“, sagt Thorsten. Den Parkbesuch wollten seine Freundin und er sich nämlich für diesen Dienstag aufheben.

Doch der Dienstag im Europa-Park beginnt, wie jeder andere sonnige Parktag auch. Lachend und bestens gelaunt strömen ab 9 Uhr Paare, Freundesgruppen, Schulklassen und Familien auf das Gelände. Alle sind wild entschlossen, einen unbeschwerten Tag zu erleben.

Dem steht eigentlich auch nichts entgegen. Abgesehen von der Tiroler Wildwasserbahn und dem Alpenexpress, die durch die vom Brand betroffene „Zauberwelt der Diamanten“ führen, sind alle anderen Attraktionen des Parks frei zugänglich.

Hohe Sichtschutze verhindern den Blick auf die Brandstätte

Auch optisch fällt das Unglück kaum auf. Rund um den Gebäudekomplex sind bereits in der Nacht hohe Sichtschutze gezogen worden. Rund um den Plaza José Carreras liegt noch immer ein beißender Brandgeruch in der Luft, ansonsten geht alles seinen normalen Gang.

Das Feuer im Europa-Park in Rust ist nach Angaben der Polizei sehr wahrscheinlich durch einen technischen Defekt verursacht worden. Gesicherte Einschätzungen hierzu dürften jedoch einige Wochen an Arbeit in Anspruch nehmen, teilten die Ermittler mit.

Der Brand war am Montagnachmittag in einem Technikraum der Attraktion „Yomi – Zauberwelt der Diamanten“ ausgebrochen. Zwei Feuerwehrleute waren leicht verletzt worden.

Großaufgebot an Einsatzkräften war in der Nacht im Europa-Park unterwegs

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hatte das Feuer am Montagnachmittag unter Kontrolle gebracht. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs waren ungefähr 25.000 Menschen im Europa-Park.

Zwei Parkbesucher mussten durch Helfer des Rettungsdienstes versorgt werden. Ihnen dürfte laut Polizei jedoch weniger der Brand selbst, sondern eher die hohen Temperaturen zu schaffen gemacht haben.