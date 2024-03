Ein 32-Jähriger hat in Obersasbach mehrere Passanten angepöbelt und einen Großeinsatz ausgelöst. Er befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand.

Ein 32-Jähriger hat am Freitagabend in Obersasbach oberkörperfrei und mit einer Eisenstange bewaffnet Passanten angepöbelt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Damit löste er gegen 17 Uhr einen Großeinsatz aus.

Sieben Streifenwagen rücken zu Einsatz aus

Er zeigte sich den Passanten auf der Straße gegenüber verbal aggressiv, verletzt wurde niemand. Sieben Streifenwagenbesatzungen rückten zu dem Einsatz im Bereich der Erlenbadstraße und Waldstraße in der Nähe des Klosters Erlenbad aus.

Passanten hatten die Einsatzkräfte alarmiert. Die Polizisten brachten den mutmaßlich psychisch verwirrten 32-Jährigen in eine Fachklinik. Weitere Hintergründe sind nach Angaben der Polizei zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar.