2.000 Euro Sachschaden

Unbekannter Fahrer beschädigt Gartenzaun in Achern und flüchtet von der Unfallstelle

Vermutlich hat ein Lkw-Fahrer in der Nacht zum Mittwoch einen Gartenzaun in der Turnhallenstraße in Achern beschädigt. Die Polizei ermittelt nun.