Architekt Grossmann kauft historisches Gasthaus Adler in Sasbachwalden

Es soll zu einem neuen Zentrum in der Ortsmitte von Sasbachwalden werden. So will es der Kehler Immobilien-Unternehmer Jürgen Grossmann, der das Gasthaus Adler in Sasbachwalden erworben hat und nun die Restaurierung der Immobilie plant.

Das mehr als 150 Jahre alte Gasthaus wird somit nicht abgerissen. Nach grundlegender Sanierung soll das Gebäude in der Zukunft moderne Ferienwohnungen und eine attraktive Gastronomie bieten und damit eine wichtige Rolle bei der Ortsbilderneuerung von Sasbachwalden spielen, so die Grossmann Group in einer Pressemitteilung.

Für die Gemeinde ist der Verkauf des Adler-Areals an Jürgen Grossmann „in vielerlei Hinsicht ein bedeutender Schritt für die Zukunft von Sasbachwalden“, sagt Bürgermeisterin Sonja Schuchter. Mit dem Verkauf erfolge der Startschuss für die Umgestaltung des Kirchwegs, so die Bürgermeisterin mit Blick auf das Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs .