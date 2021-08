Gaststätten und Hotels in der Ortenau haben seit der Corona-Pandemie noch größere Schwierigkeiten, Fachpersonal zu finden. Um das zu ändern, müssen die Gastronomen tief in die Tasche greifen. Doch vielen fehlt das Geld.

Immer weniger Menschen in der Ortenau wollen in Hotels und Gaststätten arbeiten. 15 Prozent der Köche, Servicekräfte und Hotelangestellten im Landkreis haben im vergangenen Jahr das Handtuch geworfen und die Branche gewechselt. Sie arbeiten nun etwa an der Kasse eines Supermarktes, übernehmen in Anwaltskanzleien oder Arztpraxen die Büroarbeit. Viele Gastronomen in der Region rund um Achern kommen deshalb in Personalnot.

„Wenn einer meiner Mitarbeiter im Urlaub ist und dann noch jemand krank ist, wird es personell eng“, sagt Herbert Decker. Er führt das Hotel Engel in Sasbachwalden. Fürs Restaurant braucht er noch eine Hotelfachkraft.

Drei bis vier Wochen wird er wohl suchen müssen, vermutet der Gastronom. „Ich kenne große Hotels, die mittags schließen müssen, weil sie kein Personal haben. Die könnten die Fachkräfte zwar bezahlen. Finden aber keine.“ Manche würden deshalb schon drei Ruhetage machen.