Traktor überschlägt sich: 61-Jähriger stirbt in Gutach

Am Freitag ist in Gutach im Schwarzwald ein 61 Jahre alter Mann gestorben. Er hatte sich am Steilhang mit einem Traktor überschlagen.

Unfall am Steilhang

Bei einem Unfall an einem Steilhang in Gutach ist am Freitagabend ein 61-Jähriger gestorben. Das teilte das Polizeipräsidium Offenburg jetzt mit.

Demnach hatte der Landwirt gegen 18.30 Uhr mit seinem Traktor Mulcharbeiten durchgeführt.

Traktor überschlägt sich an Steilhang in Gutach

Vermutlich aufgrund der Steillage und der Beschaffenheit des Bodens fing der Traktor an zu rutschen und überschlug sich hangabwärts. Hierbei wurde der Landwirt so schwer verletzt, dass er am Unfallort starb.

Rettungsdienst und Feuerwehr Gutach sowie Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg waren im Einsatz.