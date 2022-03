Unfall

Lastwagen reißt in Willstätt 400 Meter Bahnkabel ab

Seine nicht abgesenkte Kippmulde ist einem Lastwagenfahrer an einem Bahnübergang in Willstätt am Donnerstag teuer zu stehen gekommen. Das Fahrzeug blieb an der Oberleitung der Bahn hängen, zerstörte die Stromkabel und sorgte dadurch für großen Schaden.