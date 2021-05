Wolf- und Bärenpark in Bad-Rippoldsau nach Corona-Pause wieder offen

Es war für die Verantwortlichen des Alternativen Wolf- und Bärenparks ein Wechsebad der Gefühle: Zwangspause, Auf und wieder Lockdown. Am Maifeiertag dürfen sie nun wieder öffnen.

Öffnung am 1. Mai

„Es rufen viele Leute an und die haben viele Fragen“, freut sich Sabrina Reimann. Die Chefin des Alternativen Wolf- und Bärenparks Schwarzwald in Bad Rippoldsau-Schappach und ihre Kollegen haben derzeit gut zu tun.

Am Maifeiertag darf der Park wieder öffnen - nach langer Zwangspause. Die Resonanz scheint beachtlich zu sein. „Am 24. April haben wir im Zuge der Veröffentlichung der Bundesnotbremse erfahren, dass die Zoos aufmachen dürfen“, so die Projektleiterin. Und das zehn Hektar große Refugium für neun Bären, zwei Luchse und sechs Grauwölfe ja auch irgendwie in die Richtung Tierpark geht, wurden Reimann und ihr Team hellhörig.

Sie studierten die Regularien genauer und schnell war klar, die Fans von Bärenstar Jurka, Mama der tragischen Berühmtheit Bruno, und ihren Kollegen können endlich wieder kommen.