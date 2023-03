10.000 Euro Schaden: Unfallflucht auf der A5 bei Rastatt

Der Fahrer eines silbernen BMW hat am Sonntag auf der A5 zwischen Karlsruhe und Rastatt einen VW Golf beim Überholen gestreift und ist weitergefahren.

Am frühen Sonntagmorgen hat der Fahrer eines BMW auf der A5 einen VW Golf beim Überholen gestreift und ist weitergefahren.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg jetzt mitteilte, war der 22 Jahre alte Fahrer des weißen Golf mit Freiburger Zulassung gegen 1.20 Uhr auf der mittleren Fahrspur zwischen Karlsruhe-Süd und Rastatt-Nord in Richtung Basel unterwegs gewesen.

Der silberne BMW überholte ihn, kam zu weit nach rechts ab, streifte den Golf an dessen linker Fahrzeugseite und setzte die Fahrt trotzdem fort. An dem Golf entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Die Autobahnpolizei in Bühl bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07223/80847112 zu melden.