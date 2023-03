Polizei verstärkt Kontrollen

Anzahl der Fahrradunfälle in Rastatt steigt deutlich: Wo ist es besonders gefährlich?

In Rastatt gab es 2022 deutlich mehr Fahrradunfälle. Auch die Zahl der Verletzten stieg. Die Polizei appelliert an die Radfahrer, Helm zu tragen. Der ADFC-Vorsitzende sieht dagegen die Autofahrer in der Verantwortung.