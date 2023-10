Warum aus den Blaisenhexen in Au am Rhein ein Verein wird

Die Blaisenhexen in Au am Rhein gibt es als lose Fastnachts-Gruppierung seit etwa 23 Jahren. Nun gründen sie einen Verein. Wie kommt es dazu in Zeiten, in denen viele Vereine um ihren Fortbestand fürchtenl?

Wer in Au am Rhein lebt, der kommt um Fastnacht nicht herum. An den närrischen Tagen herrscht im Dorf Ausnahmezustand. Das kennt auch Lena Weisbrod. Die Pfälzerin hat einen Auer geheiratet und kam damit 2012 zu den Blaisenhexen, die sich „um das Jahr 2000“ als Spaßgruppe gegründet haben. Nun ist daraus ein gemeinnütziger Verein geworden – und Lena Weisbrod die Vorsitzende der 15 Aktiven.

Frau Weisbrod, andere Vereine sind froh, dass sie sich noch halten können, da gründen Sie einen Verein. Was hat Sie denn da geritten?

Lena Weisbrod Das hat vor allem versicherungstechnische Gründe. Früher war man über den Veranstalter versichert, wenn man als Gruppe an einem Umzug teilgenommen hat. Aber es gab in der Vergangenheit heftige Sachen. So haben bei einem Umzug betrunkene jugendliche Zuschauer die ausgestellten Fahrzeuge eines Autohauses verkratzt, das an der Umzugsstrecke lag. Das sind natürlich immense Schäden. Deshalb und auch wegen weiterer, immer strenger werdender Auflagen, gehen die Veranstalter mehr und mehr dazu über, dass die Fastnachtsvereine sich selber versichern müssen. Aber dazu braucht man einen Vereinsstatus.

Was bedeutet das?

Weisbrod Wir mussten eine Satzung ausarbeiten. Das macht ziemlich viel Arbeit, weil es nirgendwo einfach Vordrucke dafür gibt. Wir haben uns an den Satzungen anderer Vereine orientiert. Dann brauchten wir sieben Gründungsmitglieder. Erste und zweite Vorsitzende sowie Kassierer wurden gewählt, außerdem ein Kostümwart. Und wir mussten die Eintragung ins Vereinsregister beim Registergericht Mannheim beantragen, die mittlerweile erfolgt ist.

Neue Mitglieder und ein Hexentanz

Was planen Sie nun als Vorsitzende des neuen Vereins?

Weisbrod Wir wollen im Dezember am Weihnachtsmarkt Au am Rhein teilnehmen, sind außerdem beim Halloween-Hexenhock mit von der Partie. Wir wollen uns das ganze Jahr über engagiert am Dorfleben beteiligen. Außerdem wollen wir uns einen Hexentanz überlegen.

Sind weitere Hexen willkommen?