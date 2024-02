Fragen zu Heizung und Wärmepumpe kommen in Bietigheim auf den Tisch

Die Bürger sollen mitreden und nach Möglichkeit auch mitgestalten: Das ist das Ziel der Initiative Bürgerrat Bietigheim. Sie entstand nach einem sogenannten Barcamp in Bietigheim im Jahr 2021. Bei diesem Barcamp ging es darum, Ideen und Anregungen zu entwickeln für die zukünftige Gestaltung der Gemeinde.

Eine Bürgerbeteiligung möglichst noch vor Beginn der Planungsphase, das ist ein wesentliches Ziel der Initiative Bürgerrat. Acht Initiatoren gehören dazu, darunter unter anderem Wolf Steinbrecher und Gunnar Thörmer.

Nicht gewählte Bürgervertreter, sondern vor allem Bürger aus der Gemeinde, die von einzelnen Projekten direkt betroffen sind, sollten dabei ihre Meinung äußern, den Gemeinderat beraten und so möglicherweise noch Einfluss auf Planungen nehmen können.

Anregungen für zukünftige Gestaltung der Gemeinde

Grundsätzlich könne es etwa die Gestaltung einer Durchgangsstraße sein, die Neugestaltung eines Platzes oder die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte – alles, was viele Bürger betrifft.

„Das Konzept des Bürgerrates ist in Deutschland noch relativ neu“, sagt Steinbrecher. Nun legt die Initiative ihren Schwerpunkt auf die kommunale Wärmeplanung. In Bietigheim wurde damit jüngst im Gemeinderat die Umwelt- und Energieagentur Karlsruhe beauftragt. Laut Steinbrecher hat das Büro noch nicht mit seinen Planungen begonnen – und deshalb organisiert die Initiative nun eine kostenlose Informationsveranstaltung – eben zur kommunalen Wärmeplanung in Bietigheim und der Region.

Das Konzept des Bürgerrates ist in Deutschland noch relativ neu. Wolf Steinbrecher

Mitinitiator

„Das Thema ist in jeder Gemeinde aktuell“, sagt Steinbrecher. Dabei gelte es, viele Fragen zu klären, etwa welche Art von Investition in die Heizung sinnvoll sei, welche Technik Vor- und Nachteile für einzelne Gebäude, aber auch für die Gemeinde hat.

„Direkt betroffen sind die Immobilieneigentümer, indirekt aber auch die Mieter“, wie Steinbrecher und Thörmer betonen. Deshalb sei bei der Initiative die Frage aufgekommen, „wie wir uns gemeinschaftlich unterstützen können, statt jeweils individuell nach Lösungen zu suchen.

Schließlich sei es wenig sinnvoll, „wenn 500 Hauseigentümer mit 500 Energieberatern 500 Pläne machen und jeder das Rad wieder neu erfindet“. Deshalb plant der Bürgerrat am Samstag, 24. Februar, von 10 bis 15 Uhr eine kostenlose Informationsveranstaltung im evangelischen Gemeindezentrum, das gerade zu einem Bürgerzentrum umgebaut wird.

Bürger sollen sich informieren und austauschen können

Bürger sollen dabei ihre Fragen stellen, sich informieren und gegenseitig austauschen können. Stichworte sind etwa Wärmepumpen, Photovoltaik, Nah- und Fernwärmenetze.

Ferner gehe es darum, darüber zu sprechen, wie eine produktive Zusammenarbeit zwischen Hauseigentümern, Energieberatern und Gemeinden gestaltet werden kann und welche kommunalen Projekte oder Konzepte schon existieren oder geplant sind.

„Wir sehen uns noch in den Startlöchern“, sagt Steinbrecher, der sich wünscht, dass mit dem Meinungsbild bei dieser Veranstaltung die Planungen gegebenenfalls noch beeinflusst werden könnten. „Wir glauben, das ist eine Unterstützung für die Verwaltung“, sagt Steinbrecher.

Klimaschutzmanagerin gibt Auskunft

Bei der Informationsveranstaltung mit dabei sein sollen Klimaschutzmanagerin Tanya Ganzhorn und Bietigheims Rechnungsamtsleiter Maximilian Ehebauer. Per Video zugeschaltet sein soll ferner ein Experte aus der Schweiz, Guido Bertozzi, Geschäftsführer des Vereins Regionale Identität Baden-Brugg.

In jedem Fall, so Steinbrecher, sollen die Erkenntnisse aus der Informationsveranstaltung dokumentiert und an die Gemeindeverwaltung weitergeleitet werden.

Ein Termin für das dritte Barcamp in Bietigheim steht laut Thörmer im Übrigen noch nicht fest. Gleich aus der ersten Veranstaltung dieser Art hatte sich ein Event ergeben, das in Bietigheim enorm hohe Beliebtheit gewann: „Es war die Idee zu dem ‘Flohmarkt in den Höfen’, der jetzt schon fünf Mal stattgefunden hat“, sagt Thörmer in der Hoffnung, dass bei ähnlichen Veranstaltungen noch weitere Anregungen produziert und umgesetzt werden.