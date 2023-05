Vandalismus und andere Delikte häufen sich in Bietigheim scheinbar. Die Polizei-Statistik deutet aber noch nicht auf eine Häufung der Fälle hin.

Bietigheim kommt nicht zur Ruhe. Nach vehementen Klagen über Vandalismus im Ort sowie einem Einbruch ins Feuerwehrgerätehaus mit erheblichem Sachschaden sieht sich jetzt der Verein der Obst- und Gartenfreunde Bietigheim als aktuelles Opfer.

In der Nacht zu Samstag ist in ein Gartenhäuschen des Vereins eingebrochen worden. In den digitalen Medien rufen die Vereinsverantwortlichen dazu auf, verdächtige Wahrnehmungen und Hinweise der Polizei mitzuteilen.

Kostbare Geräte aus dem Feuerwehrhaus gestohlen

Auf Nachfrage der Redaktion erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Offenburg, dass der oder die Einbrecher ein Fenster aufgehebelt und die Hütte durchsucht hätten. Geklaut haben die Täter einen Beutel mit Bargeld. Außerdem sei ein Geräteschuppen aufgebrochen worden. Dort wurde offenbar nichts entwendet.

Bietigheim hatte erst in der vergangenen Woche Schlagzeilen geschrieben, weil Einbrecher im Feuerwehrhaus Geräte im Wert von rund 25.000 Euro erbeutet hatten, darunter einen hydraulischen Spreizer.

Diese Rettungsschere wurde wahrscheinlich kurz darauf bei einem Einbruch in die Aldi-Filiale in Ötigheim benutzt. Außerdem ist die Bietigheimer Wehr mehrere Wochen nicht einsatzbereit, weil die Täter mit Löschpulver einen verheerenden Schaden anrichteten.

Polizei-Statistik deutet noch nicht auf eine Häufung der Fälle hin

Sorgen machen sich Bietigheimer Bürger auch wegen des Eindrucks zunehmenden Vandalismus. Schilder werden abgetreten, Holztische oder -bänke auf Spielplätzen angezündet, Fahrräder demoliert, Schubkarren und anderes aus Gärten geklaut, Autos zerkratzt oder mit Kotbeuteln beworfen: Seit Wochen scheinen sich nach Einträgen in der örtlichen Facebook-Gruppe derlei Vorkommnisse im Ort zu häufen. „Was ist denn los in unserem Dorf?“, wird dabei immer wieder gefragt.

Polizei und Bürgermeister Constantin Braun (CDU) wiegeln allerdings ab. Die Anzahl der Delikte deute laut polizeilicher Statistik noch nicht auf eine Häufung hin.