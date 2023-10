Viele Attraktionen

Wurfaxt, Feuershow und Schwertkämpfer: Mittelaltermarkt in Bietigheim zeigt früheres Leben

Gelegenheit für eine Zeitreise durch das Mittelalter gab es am Wochenende in Bietigheim. Die Bickesheimer Spiegelfechter organisierten in der Hardtgemeinde einen Mittelaltermarkt.